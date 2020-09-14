Ярославль, 14 сентября, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Бывший ярославский губернатор Анатолий Лисицын прокомментировал поражение на довыборах в Госдуму, заявив о намерении работать на полную победу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий Лисицын

Как ранее сообщало ИА REGNUM довыборы по 194-му избирательному округу выиграл Андрей Коваленко, обошедший Анатолия Лисицына на 7 тысяч голосов. Как уверен бывший ярославский губернатор, его оппонент победил благодаря административному ресурсу.

«Мы победили в Ярославле и Тутаеве. Но для полной победы не хватило голосов на селе и в электронном формате. Там победил страх перед начальством. Но мы будем с этим работать. Эти выборы показали потолок возможностей машины принуждения избирателей правительством региона. На низкой явке она работает. При явке 30% и более шансов у них нет. Ярославцы показали, что у нас есть хороший потенциал изменить ситуацию в пользу людей. Будем работать и добиваться результата. Все только начинается!» — написал Анатолий Лисицын на своих страницах в социальных сетях.

Согласно федеральному законодательству, очередные выборы в Государственную думу РФ должны пройти в декабре 2021 года.