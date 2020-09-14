Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В уверенной победе Владимира Солодова на выборах губернатора Камчатского края нет сомнений ни у кого на полуострове. Оппозиция и население признают и соглашаются с его победой, что даёт серьёзный аванс доверия на ближайшие годы и позволяет в спокойном режиме проводить намеченные реформы и реализовывать запланированные проекты, считает политолог Павел Наливайко.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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Эксперт уверен, что избирательная кампания на Камчатке прошла стерильно, без конфликтных ситуаций и применения административного ресурса.

«Трёхдневное голосование прошло в спокойном режиме. Мы не увидели гонки за явкой со стороны главы региона, людям была предоставлена возможность самим сделать выбор в удобном для них режиме. Именно поэтому даже в протестных пабликах Камчатки не было ни слова про какие-то нарушения или чёрные технологии», — считает Наливайко.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших досрочных выборах губернатора Камчатского края победу одержал врио главы региона самовыдвиженец Владимир Солодов. За него проголосовали 80,51% избирателей.