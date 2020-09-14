Москва, 14 сентября, 2020, 10:10 — ИА Регнум. Региональные выборы не вызывают в обществе, озабоченном преодолением последствий пандемии и социально-экономической ситуацией в целом, значительного интереса. Судя по данным соцопросов, итоговые параметры явки свыше 40% представляются завышенными, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

По его мнению, итоговые результаты (явка, результат кандидатов от власти) — свидетельство усиления отчуждения общества от власти и безразличие граждан к региональному управлению. Преобладание доли досрочно проголосовавших на выборах глав и губернаторов — главный критерий для оценок результатов.

«Для прежних губернаторов, сформировавших свой имидж и устойчивый антирейтинг (Пензенская область, Тамбовская область, Ростовская область, Краснодарский край, Татарстан и т. д.) ставка на досрочное голосование — важный маркер. Тут сработала утилитарная и простая тактика: «своих» (бюджетники, пенсионеры, сотрудники крупных промышленных предприятий) мобилизуем, а остальную явку «сушим».

В Пензенской области с фигурой Ивана Белозерцева все ясно, поэтому ставка на досрочное голосование была единственно возможной: она косвенно свидетельствует, что власти сомневаются в высоком рейтинге своих кандидатов и защитились от электоральных рисков именно таким образом. Показатели Татарстана и вовсе анализировать не хочется: власти этой республики словно пытаются доказать всей России, что у них рейтинги власти — самые лучшие. Рустам Минниханов пользуется поддержкой большинства татарстанцев, но запредельные цифры его поддержки вызывают сомнение.

В регионах, где избирались новые лица — Дмитрий Махонин (Пермский край) и Олег Николаев (Чувашия), тактика во многом была схожей. Впрочем, если в Перми как-то пытались раскрыть Д. Махонина как личность и управленца и завоевать для него симпатии избирателей, то в Чувашии политтехнологи действовали утилитарно: избрать таким образом кандидата можно, а вот наполнить смыслом его миссию — нет. Сейчас главе республики предстоит целый срок жить с образом «досрочно-административно» избранного, цель появления которого в республике — пока непонятна.

В Иркутской области явка составила чуть более 30%, и это показательно: КПРФ не удалось мобилизовать протестный электорат. Индифферентно-безразличные оценки врио губернатора Игоря Кобзева позволили ему избраться. Для внутриполитического блока администрации президента — это значимая победа.