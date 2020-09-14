Переславль-Залесский, Ярославская область, 14 сентября, 2020, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославской области на федеральной трассе «М8» столкнулись легковой автомобиль «Порше» и грузовой «Мерседес», в аварии пострадали 3 человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Пострадавший грузовик

Авария случилась 13 сентября около 10.40 дня. Столкновение произошло на территории Переславского района Ярославской области. В результате аварии грузовик с полуприцепом оказался в кювете.

«В результате ДТП в амбулаторном лечении нуждаются водитель автомашины «Мерседес» мужчина 1975 года рождения, водитель автомашины «Порше» женщина 1990 года рождения и пассажир автомашины «Порше» мужчина 1991 года рождения», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливается предполагаемый виновник аварии.