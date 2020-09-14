Барнаул, 14 сентября, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») сомневается, что тяжёлых пациентов, больных COVID-19, можно лечить без использования ИВЛ. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные об успешном завершении соответствующего эксперимента на базе республиканской клинической больницы в Коми, он, в частности, отметил:

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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»Лечение с использованием гелий-кислородной смеси отнюдь не является новацией, а представляет собой хорошо известный и изученный метод лечения дыхательной недостаточности, описанный во всех руководствах по анестезиологии-реаниматологии. Нужно понимать, что гелий-кислородные ингаляции не имеют самостоятельного значения в лечении пневмонии при COVID-19, поскольку не могут повлиять на причину заболевания — вирусную инвазию.

Подача гелия вместе с кислородом улучшает проведение воздушной смеси через дыхательные пути до альвеол, улучшает газообмен в легочной ткани и уменьшает изнурительную для организма при дыхательной недостаточности работу дыхательной мускулатуры. Такая терапия ни в коем случае не способна заменить ИВЛ при тяжелом поражении легких с выраженной дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью и нарушением сознания.

Такие случаи зачастую характеризуются спадением и отсутствием вентиляции огромного количества альвеол, для открытия которых требуется создание постоянного повышенного давления воздушной смеси в воздухоносных путях. Это может быть обеспечено лишь надежным протезированием дыхательных путей с соответствующим тяжести процесса режимом ИВЛ.

В целом о ценности указанного исследования рассуждать достаточно затруднительно, так как нет информации о дизайне исследования. Прежде всего необходимы группы сравнения, где бы исследовались различные методики, в том числе с использованием кислородно-гелиевых ингаляций и без них, сопоставимые по возрасту, полу, тяжести состояния, степени поражения легочной ткани, коморбидному фону. В заявлении ученого о подобных группах ничего не говорится.

Скорее всего, кислородно-гелиевая терапия проводилась у специально отобранного контингента пациентов в стабильном состоянии в сочетании с имеющей эффект этиотропной терапией, без значительного поражения легких и выраженной дыхательной недостаточности, при отсутствии декомпенсированной сопутствующей патологии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее об удачном завершении эксперимента по лечению больных COVID-19 без использования аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на базе республиканской клинической больницы в Коми сообщил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев на пресс-конференции в Екатеринбурге.