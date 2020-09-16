В Сочи в понедельник, 14 сентября, президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Это первая встреча двух лидеров Союзного государства после августовских президентских выборов в Белоруссии и начавшихся после них массовых уличных протестов, не прекращающихся по сей день. В последние недели оба президента многократно разговаривали по телефону, в том числе обсуждая внутреннюю ситуацию в Белоруссии и союзнические отношения двух стран. Как сообщили накануне сочинской встречи в Кремле, в ходе переговоров планируется «обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества». Путин и Лукашенко уделят особое внимание реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Также будут обсуждаться перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Все сообщения о встрече президентов России и Белоруссии, комментарии экспертов — в трансляции ИА REGNUM.

ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко

09:59 14.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел из Минска в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Кадры, на которых запечатлён вылет самолет белорусского лидера, 14 сентября обнародовал Тelegram-канал «Пул Первого». Читайте также: Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Сочи

10:00 14.09.2020 Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоятся сегодня, 14 сентября, в Сочи, будут проведены в формате «один на один». Об этом 14 сентября сообщает агентство БелТА. Читайте также: Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате «один на один»

10:01 14.09.2020 В целях выяснения реального видения друг друга гражданами Союзного государства России и Белоруссии информационным агентством REGNUM с 8 декабря 2019 года по 2 марта 2020 года был проведен опрос, в котором приняло участие 95 769 человек, из которых 1628 (весьма репрезентативная выборка) — белорусы по месту проживания, а 94,1% — жители РФ. Читайте также: Союзное или соседнее государство? Россия и Белоруссия глазами наших народов

10:04 14.09.2020 Как пишет в своей статье от 13 сентября журналист шведской газеты Dagens Nyheter Майкл Виньярски, на переговоры с Путиным в Сочи Лукашенко приедет «ослабленным». Читайте также: Dagens Nyheter: в Сочи к Путину прилетит «ослабленный» Лукашенко

10:08 14.09.2020 Белоруссия только войдя в состав России на братских условиях может спасти себя от уничтожения, заявил лидер движения «Суть Времени», политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Кургинян рассказал о «жлобствах» России и Лукашенко на пути воссоединения

10:09 14.09.2020 Встреча глав России и Белоруссии проблем Минска не решит, но может создать новые, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). Об этом: В Госдуме прогнозируют проблемы для Путина после переговоров с Лукашенко

10:21 14.09.2020 Предыдущий раз глава российского государства Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко встречались 30 июня 2020 года в Тверской области. Тогда лидеры двух стран приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Они возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942—1943 годах. Главы двух государств выступили перед ветеранами и участниками церемонии открытия Ржевского мемориала, высадили две ели в рамках международной акции «Сад памяти» и осмотрели экспозицию павильона Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Александр Лукашенко и Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала. Фото: kremlin.ru

10:47 14.09.2020 Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи «обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы». Такую информацию предоставили в пресс-службе администрации президента Республики Беларусь. Переговоры пройдут в формате «один на один».

11:04 14.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выходит из самолета во время одного из предыдущих рабочих визитов в Россию, 23 июня 2020 года. Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь. president.gov.by

11:11 14.09.2020 Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 14 сентября сообщает агентство БелТА. Читайте также: Лукашенко прибыл в Сочи

11:53 14.09.2020 По данным ФОМ, около половины граждан РФ (45%) уверены, что России не нужно вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Подробности в материале: Против вмешательства России в ситуацию в Белоруссии 45% граждан РФ

12:31 14.09.2020 Прибытие Александра Лукашенко в Сочи на встречу с президентом России. Видео: БЕЛТА

13:05 14.09.2020 Есть много вопросов, которые можно обсудить, и где Россия, ничуть не посягая на белорусский суверенитет, могла бы помочь Белоруссии стать более устойчивой страной, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Подробности в материале: Никонов: Россия может помочь Белоруссии со смыслами и демократией

13:17 14.09.2020 Переговоры в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко будут проходить без каких-либо временных ограничений. Об этом 14 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Переговоры Путина и Лукашенко продлятся «сколько потребуется» — Песков

13:19 14.09.2020 Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи в декабре 2019 года. kremlin.ru

14:00 14.09.2020 Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила сожаление в связи с прибытием президента Белоруссии Александра Лукашенко на переговоры с главой Российского государства Владимиром Путиным. Такой комментарий опубликован 14 сентября в телеграм-канале Тихановской. «Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — отметила Тихановская. Читайте также: Тихановская выразила сожаление из-за встречи Путина с Лукашенко

14:04 14.09.2020 Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые состоятся 14 сентября, пройдут в формате «один на один». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, участие делегаций стран во встрече не планируется. Читайте также: Кремль: Путин и Лукашенко будут говорить без свидетелей

14:05 14.09.2020 Дмитрий Песков. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:14 14.09.2020 В Сочи, где сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, сохраняется жаркая погода. По данным GISMETEO, в настоящее время в курортном городе температура воздуха +28 градусов (ощущается как +33), солнечно, без осадков, с лёгким освежающим ветерком.

14:53 14.09.2020 Переговоры в Сочи с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались. Об этом 14 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

14:59 14.09.2020 Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит в Сочи на территории резиденции российского президента «Бочаров ручей».

15:32 14.09.2020 Внешнее вмешательство в решение политического кризиса в Белоруссии недопустимо, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 14 сентября агентство Bloomberg.

15:39 14.09.2020 Президент Белоруссии своими предшествующими маневрами и играми в многовекторность поставил себя в очень слабую переговорную позицию, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков. Читайте также: Слабая переговорная позиция: Лукашенко «не уютно» соглашаться на уступки

16:05 14.09.2020 Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с победой на выборах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии. Подробности в материале: Путин лично поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

16:07 14.09.2020 Народ Белоруссии должен сделать выбор о своём политическом будущем самостоятельно, без давления извне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом: Путин напомнил Лукашенко позицию Москвы по ситуации в Белоруссии

16:09 14.09.2020 Российские военные подразделения будут возвращены по окончании учений, проходящих на территории Белоруссии, к местам постоянной дислокации, заявил 14 сентября президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Читайте подробнее: Путин сообщил о планах ВС РФ после учений в Белоруссии

16:11 14.09.2020 Москва одобряет работу по изменению конституции, которая была инициирована в Белоруссии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом: Конституционная реформа выведет Белоруссию «на новые рубежи» — Путин

16:13 14.09.2020 Россия остаётся приверженной всем договорённостям, которые были заключены с Белоруссией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности в материале: «Выполним все взятые на себя обязательства» — Путин в адрес Лукашенко

16:17 14.09.2020 Россия исполнит обязательства, взятые в рамках договорённостей с Белоруссией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом: Неважно, кто президент, обязательства страна должна исполнять — Путин

16:17 14.09.2020 Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму $1,5 млрд, заявил 14 сентября президент РФ Владимир Путинв ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Кредит будет государственным, детали его предоставления проработают министры финансов двух стран. Читайте также: Путин заявил о кредите в $1,5 млрд для Белоруссии

16:19 14.09.2020 Россия остаётся крупнейшим инвестором для Белоруссии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте подробнее: Путин: Россия — самый крупный инвестор в белорусскую экономику

16:20 14.09.2020 Российская вакцина от коронавируса «Спутник-V» первым делом будет поставлена в Белоруссию, заявил 14 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Подробности в материале: Путин назвал Белоруссию первой страной, куда поступит вакцина «Спутник-V»

16:22 14.09.2020 Россия продолжает быть самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте также: Россия остаётся крупнейшим инвестором в белорусскую экономику — Путин

16:23 14.09.2020 Россия рассматривает Белоруссию в качестве ближайшего союзника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 сентября на переговорах с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи. Читайте также: Путин: рассматриваем Белоруссию как ближайшего союзника

16:23 14.09.2020 Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко ещё раз поздравил его с переизбранием на пост главы государства, сообщает 14 сентября пресс-служба Кремля. Об этом: Путин лично поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

16:24 14.09.2020 России и Белоруссии нужно сосредоточиться на восстановлении товарооборота. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте подробнее: Путин о торговле с Белоруссией: «нужны предпосылки для движения вперёд»

16:27 14.09.2020 Обстановка в Белоруссии, а особенно в Минске, не такова, как рассказывают СМИ, заявил 14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Я вас подробно проинформирую о том, что происходит у нас в Белоруссии, точнее в Минске», — сказал Лукашенко. Читайте также: Не так, как в СМИ. Лукашенко пообещал рассказать Путину о событиях в Минске

16:28 14.09.2020 Россия готова к кооперации с Белоруссией в вопросе выхода из кризиса и в восстановлении товарооборота. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте подробнее: Путин приготовил предложения о совместных с Белоруссией антикризисных мерах

16:32 14.09.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл плодотворные переговоры в Белоруссиии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности в материале: Путин оценил поездку Мишустина в Белоруссию

16:32 14.09.2020 Третью фазу клинических испытаний проходит в настоящее время российская вакцина от коронавируса «Спутник V», заявил 14 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Читайте подробнее: Путин назвал стадию, которую проходит российская вакцина от COVID-19

16:34 14.09.2020 Россия прорабатывает возможность предоставления Белоруссии государственного кредита. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности в материале: Путин подтвердил намерение выдать Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов

16:38 14.09.2020 Россия и Белоруссия должны продолжать сотрудничество в военной и оборонной сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности в материале: Путин: Россия и Белоруссия должны продолжать военное сотрудничество

16:39 14.09.2020 В Белоруссии пока еще не нарушены «красные линии», которые безусловно существуют, заявил 14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенкона встрече с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что в той ситуации, которая сейчас сложилась в республики, не надо «переходить черту». Читайте также: Лукашенко: есть «красные линии», но в Белоруссии их никто не нарушал

16:39 14.09.2020 Россия и Белоруссия начали военные учения, которые были запланированы ещё в 2019 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте подробнее: Путин пояснил смысл начавшихся российско-белорусских военных учений

16:42 14.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вторая волна коронавируса неизбежна и будет серьёзнее предыдущей. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Подробности в материале: Лукашенко: вторая волна COVID-19 будет мощнее предыдущей

16:42 14.09.2020 Белоруссия и Россия плодотворно развивают сотрудничество в области борьбы с коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Читайте подробнее: Белоруссия первой получит российскую вакцину против коронавируса — Путин

16:47 14.09.2020 Благодарность выразил белорусский президент Александр Лукашенко главе РФ Владимиру Путину за поддержку на переговорах в Сочи 14 сентября. По словам Лукашенко, Россия «показала, что белорусские границы — это границы союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием». Об этом: РФ показала, что границы Белоруссии — это границы Союзного государства

16:54 14.09.2020 Постоянное желание «всех утихомирить» и «не допускать провокаций» привело к трагическим последствиям начала Великой Отечественной войны, заявил 14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенкона встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, нельзя повторять ошибки времен Великой Отечественной войны, а в частности, незачем ни у кого спрашивать разрешений на проведение военных учений. Читайте также: Лукашенко: «утихомиривание всех» — повтор ошибок Великой Отечественной

16:59 14.09.2020 Государственный кредит России в размере $1,5 млрд будет направлен Белоруссии. Об этом 14 сентября в Сочи во время переговоров с Александром Лукашенко заявил Владимир Путин. Президент РФ принял Лукашенко в Сочи, где в конце прошлого года проходили переговоры по углублению экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Тогда белорусский лидер отказался от реализации союзного договора. Спустя год он снова прибыл в резиденцию российского лидера за поддержкой. Читайте также: Россия поддержит Белоруссию кредитом в $1,5 млрд

17:02 14.09.2020 Проблемы, которые возникли между Россией и Белоруссией по экономическим вопросам, преодолимы, заявил 14 сентября российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Читайте также: Путин: Россия и Белоруссия преодолеют текущие трудности в экономике

17:39 14.09.2020 Почти три часа продолжаются переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 сентября в Сочи. Читайте также: Продолжительность встречи Путина и Лукашенко приблизилась к 3 часам

19:12 14.09.2020 Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путинаи Александра Лукашенко завершились через четыре часа 20 минут после начала встречи, сообщает 14 сентября пресс-служба Кремля. Отдельно указывается, что итоговых заявлений и церемоний подписания документов не будет. Читайте также: Четыре часа 20 минут. Переговоры Путина и Лукашенко завершились

19:56 14.09.2020 Надо помогать Белоруссии выбираться из той дыры, в которой она оказалась, потому что лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что чего-то не сделал, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Читайте также: Белорусская политика России в цугцванге, но нельзя сложить руки

20:17 14.09.2020 Предоставление Россией нового кредита Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и Белоруссии в Сочи. Читайте подробнее: Кремль не ждёт повторения украинского сценария с новым кредитом Лукашенко

22:17 14.09.2020 Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи 14 сентября. kremlin.ru

07:02 15.09.2020 Манифестация в Минске 13.09.2020 . © ИА REGNUM

07:09 15.09.2020 Итоги переговоров Путина и Лукашенко: Беседа была конструктивной и насыщенной по содержанию. [[[list-0]]] Цитата канала dimsmirnov175 07:12 15.09.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос «Нет считают ли в Кремле, что Лукашенко не хватает легитимности?», ответил: [[[quote-0]]] 08:23 15.09.2020 Вопрос российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом, комментируя итоги состоявшейся встречи лидеров двух государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Путин не обсуждал с Лукашенко размещение российских баз в Белоруссии 08:37 15.09.2020 Песков об обсуждении действий белорусских силовиков на встрече в Сочи: «Силовые методы разгоны протестов не касаются российско-белорусских отношений». 08:37 15.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Адлера. president.gov.by 09:14 15.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. kremlin.ru 12:20 15.09.2020 Спецрезерв правоохранительных органов России для Белоруссии возвращается к местам постоянной дислокации. Прямая трансляция «Россия 24». 12:23 15.09.2020 России придётся создать в Белоруссии военную базу, но главное, что потребуется для победы в борьбе за Белоруссию — это отправка в Минск сильного посла, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 14 сентября на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко тема российских военных баз в Белоруссии не обсуждалась. Читайте подробнее: Чтобы удержать Белоруссию, нужна не только военная база 12:30 15.09.2020 Российские десантники прибыли в Белоруссию на учения «Славянское братство» — минобороны Белоруссии. 13:00 15.09.2020 Происходящее в Белоруссии — урок «не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам». Об этом 14 сентября в Сочи заявил Александр Лукашенко, рассказывая о протестных манифестациях Владимиру Путину. «Но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть «красная линия», Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне: Вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда Вы стали ещё совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, этого в Белоруссии, но тем не менее есть определённые «красные линии», которые никто не имеет права переходить. Пока эти «красные линии» никто не нарушал. Поэтому у нас, как у нас в народе говорят — в России, да и у нас — вот эта «бодяга» туда‑сюда качается», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента России. Подробности в материале: Лукашенко напомнил Путину о «красных линиях», которые тот «чертил по Чечне» 13:04 15.09.2020 Отношения между Россией и Белоруссией характеризуются иными вещами, нежели личные отношения президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь же идет об отношениях между двумя странами, речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль заявил, что Белоруссия — ближайший союзник России 13:29 15.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи 14 сентября. kremlin.ru. 13:34 15.09.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался строить предположения о том, как будет действовать руководство страны в случае, если президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку. Об этом Песков заявил 15 сентября журналистам. «Я бы не стал обсуждать эту тему», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко 14:05 15.09.2020 Госдума во втором чтении приняла законопроект, в соответствии с которым правительство РФ получает право предоставлять иностранным государством государственные кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября. Читайте подробнее: Правительство РФ получает право выдавать кредит государствам вне лимитов 14:58 15.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Адлера. 14.09.2020 . president.gov.by 15:28 15.09.2020 Первый этап российско-белорусских учений «Славянское братство» начался 14 сентября в Белоруссии, от России в нем участвуют подразделения десантно-штурмового полка ВДВ, сообщает Минобороны РФ. Учения проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран. 15:31 15.09.2020 Белоруссия отправила на стратегические учения «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября на юге России, около 350 военных, свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».Об этом сообщило Минобороны РФ. Подразделения Вооруженных сил Белоруссии уже прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области. 16:25 15.09.2020 Белорусские десантники. mil.ru 16:49 15.09.2020 Политолог Сергей Марков: «Динамика отношений Путина и Лукашенко. Заигрался в многовекторность. Но вовремя опомнился в отличие от Януковича, и Россия спасает. Россия всегда спасает тех, кто просит. Возвращение блудного сына — это великий библейский сюжет». 17:01 15.09.2020 На материальную помощь со стороны ЕС рассчитывает белорусская оппозиция, сообщил 15 сентября журналистам член президиума так называемого Координационного совета Белоруссии Павел Латушко. По словам белорусского оппозиционера, ЕС будет поддерживать Белоруссию, но если она пойдёт по пути демократизации. [[[quote-1]]] Читайте также: Оппозиция Белоруссии рассчитывает, что ЕС «оплатит» ей «путь к демократии»

17:22 15.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи 14 сентября. Цитата из видео. kremlin.ru

17:36 15.09.2020 Прививать от коронавируса препаратом из России в Белоруссии начнут «буквально через месяц», сообщает телеканал «Беларусь-24» со ссылкой на и. о. главы Минздрава. Напомним, на встрече Путина и Лукашенко 14 сентября отмечалось, что Белоруссия начала участие в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса.

19:03 15.09.2020 Первая в мире вакцина от COVID-19. minzdrav.gov.ru

20:10 15.09.2020 Контракты на $750 млн планируется заключить во время VII Форума регионов России и Белоруссии, который пройдет 28−29 сентября в Минске и Минской области. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Республики (верхней палаты), сопредседатель оргкомитета с белорусской стороны Анатолий Исаченко во время совместного заседания организационных комитетов по подготовке и проведению форума в режиме видео-конференц-связи, сообщает БелТА. Такая сумма немного выше уровня прошлогоднего форума. «Наиболее крупный контракт — между ОАО «Могилевхимволокно» и российским предприятием «Авангард» на сумму свыше $30 млн, который будет подписан на пленарном заседании», — сказал он.

20:13 15.09.2020 Главы правительств Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили вопросы реализации договоренностей президентов двух стран, сообщила пресс-секретарь белорусского премьера. Премьер-министры Белоруссии и РФ обсудили сотрудничество в финансовой и энергетической сферах.

20:41 15.09.2020 «Главы правительств обсудили вопросы углубления сотрудничества в финансовой, торгово-экономической и энергетической сферах, в том числе в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 14 сентября 2020 года», — написала пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева в Facebook.

22:04 15.09.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

22:07 15.09.2020 Как сообщает пресс-служба российского премьера, во время телефонного разговора главы правительств РФ и Белоруссии «обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства».

22:31 15.09.2020 Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября. Цитата из видео. kremlin.ru

22:51 15.09.2020 Сообщение пресс-службы российского премьера о телефонном разговоре Мишустина с Головченко уложилось в одно предложение. Пресс-служба правительства Белоруссии о переговорах не упоминает вовсе. Последняя новость на официальном сайте белорусского совмина датирована 11 сентября. Читайте подробнее: Премьер-министры России и Белоруссии обсудили союзные отношения