Барнаул, 14 сентября, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Утверждения немецких врачей, заявивших о том, что Навального спасла цепочка счастливых обстоятельств (быстрая реакция пилотa, который экстренно посадил самолет, a также — врачей в Омске, которые сразу же ввели впавшему в кому блогеру атропин) абсолютно верны. Но если для пилота совершить вынужденную посадку было обычной штатной ситуацией, поскольку отсутствовали неисправности и был подготовлен аэродром и диспетчерские службы, то можно только догадываться, в какой затруднительной ситуации оказались врачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

George Hodan George Hodan Врач

«Во-первых, при поступлении отсутствовал какой-либо диагноз, что немалым образом препятствует назначению должной лекарственной терапии. Во-вторых, действовать медработникам приходилось в условиях беспрецедентного давления со стороны СМИ и общественности. Известно, что такие ситуации могут крайне негативно отражаться на психологическом состоянии врачей и на качестве лечения.

В итоге, как мы убедились, наши врачи не допустили ошибок и спасли жизнь известному общественному деятелю. Всё решали первые часы с момента поступления. Навряд ли в приемном покое больницы находились светила отечественной медицины. Жизнь Навального была спасена благодаря быстрым и грамотным действиям обычной дежурной смены».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее газета Die Zeit со ссылкой на свои источники в немецком руководстве известила, что блогер Алексей Навальный выжил лишь благодаря «счастливой цепочке обстоятельств».В частности, речь идет о быстрой реакции пилотов самолета, которые экстренно посадили воздушное судно.

Вывод специалистов Института фармакологии и токсикологии бундесвера о том, что Навальный якобы «был отравлен новым видом химического оружия «Новичок», один из создателей боевого отравляющего вещества Леонид Ринк назвал «чушью собачьей».