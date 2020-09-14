Варшава, 14 сентября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский заявил о необходимости защищать Европейскую цивилизацию от идеологии ЛГБТ. Соответствующие тезисы он высказал в интервью для Sieci.

Lublin.com.pl Ярослав Качиньский

По мнению политика, в настоящее время как Польше, так и остальной Европе необходимо бороться с распространением идеологии ЛГБТ, потому что она разрушает христианские ценности и традиции, на которых построена Западная цивилизация. При этом Качиньский убежден, что пассивность и мягкость в данной борьбе не принесут результатов — бороться необходимо активно и решительно, но только в рамках закона.

Довольно жестко глава «ПиС» высказался об Ирландии, которая «еще недавно была более религиозной, чем Польша», а сегодня стала «католической пустыней с бушующей ЛГБТ-идеологией». Политик заявил о необходимости «построить культурно-ценностный забор от проникновения идеологии в Польшу». По его мнению, некоторые люди пытаются убедить общество в том, что нетрадиционные отношения — это норма, хотя на самом деле это «полный распад социального фундамента, преемственности поколений».

Ярослав Качиньский также добавил, что ценности, которые являются основополагающими для сохранения цивилизации, должны быть защищены в школьных программах.