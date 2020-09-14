Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге считает, что «второй волны» коронавируса не избежать, но то, когда она наступит пока неизвестно. В Петербурге еще не прошла «первая волна». Об этом Денис Гусев рассказал изданию «Фонтанка».

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

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По словам специалиста, несмотря на то, что большинство петербургских стационаров вернулись к обычному режиму работы, нагрузка на инфекционную клинику не снизилась. В настоящий момент в стационаре 10−15% коек находятся в резерве, остальные заняты пациентами. Из 450 госпитализированных в больницу состояние 15% оценивается как тяжелое, в том числе шесть человек находятся на искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ).

Денис Гусев также указал, что по его оценке, «первая волна» коронавируса не закончилась, поэтому говорить о следующей пока преждевременно. Кроме того, специалист предрекает ухудшение эпидемиологической ситуации из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Если же говорить о коронавирусной инфекции, то пока сложно сказать, как она будет развиваться в дальнейшем. Также сложно сейчас делать прогнозы относительно того, как будут вести себя эти инфекции вместе», — резюмировал эксперт.

Напомним, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 39 276 случаев заражения COVID-19. Скончались 2650 человек. Выздоровели 27 090 человек.