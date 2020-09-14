Салехард, 14 сентября, 2020, 09:04 — ИА Регнум. На Ямале выборы депутатов Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва признаны состоявшимися. Явка составила 47,8% от общего числа избирателей, сообщил на утреннем брифинге 14 сентября председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

Пресс-служба избиркома ЯНАО

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Всего проголосовали 172 011 человек. Самая высокая явка отмечается в Красноселькупском районе, где участие в выборах приняли 70,79% от общего числа избирателей. Самая низкая — в городе Муравленко, где проголосовали 34,27% от общего числа избирателей.

Отметим, что на выборах в Заксобрание ЯНАО шестого созыва, которые прошли 13 сентября 2015 года, явка составляла 67,97%.

Напомним, выборы в региональный парламент на Ямале шли три дня — с 11 по 13 сентября 2020 года. Помимо этого, в единый день голосования в 10 муниципальных образованиях ЯНАО прошли кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в двух поселениях выбрали сельских глав.