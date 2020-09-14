Севастополь, 14 сентября, 2020, 08:46 — ИА Регнум. 85,94% голосов набрал на выборах губернатора Севастополя врио главы города, кандидат от «Единой России» Михаил Развожаев, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК России. На данный момент обработано 96,28% протоколов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

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Далее голоса избирателей распределились следующим образом: Иван Ермаков («Патриоты России») — 2,6%, Илья Журавлёв (ЛДПР) — 4,91%, Александра Романенко («Демократическая партия») — 1,88%, Александр Романович («Справедливая Россия») — 1,67%, Ярослав Яковенко («Партия прогресса») — 0,82%.

Явка на 18:00 13 сентября на выборах губернатора Севастополя превысила 44% избирателей, это больше, чем на выборах губернатора города в 2017 году.