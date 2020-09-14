Тамбов, 14 сентября, 2020, 08:40 — ИА Регнум. Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин одержал убедительную победу на выборах главы региона, которые проходили 11−13 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

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По результатам обработки 96,68% бюллетеней побеждает действующий губернатор Александр Никитин («Единая Россия»), который набрал 81,15% голосов. Далее голоса распределились следующим образом: Андрей Жидков (КПРФ) — 8,14%, Игорь Телегин (ЛДПР) набрал 3,95%, Павел Плотников («Справедливая Россия») — 3,47%, Сергей Клишин («Казачья партия Российской Федерации») — 1,91%.

Явка избирателей на выборах в Тамбовской области составила 85,66%.