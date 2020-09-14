Смоленск, 14 сентября, 2020, 08:33 — ИА Регнум. Победу на выборах губернатора Смоленской области одерживает действующий глава региона Алексей Островский (ЛДПР), сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК 14 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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По результатам обработки более 96% бюллетеней результаты голосования в регионе следующие: Александр Бичаев («Коммунистическая партия коммунисты России») набирает 6,12%, Ольга Калистратова («Справедливая Россия») — 7,8%, Андрей Митрофаненков (КПРФ) — 25,12%, и Алексей Островский (ЛДПР) — 57,72%.

Явка избирателей в регионе к 18:00 составляла 27,35%. Выборы в регионе, по оценке избиркома, прошли относительно спокойно.