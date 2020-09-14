Москва, 14 сентября, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск ПАО «Восточный экспресс банк» и взыскал с застройщика ЖК в Ессентуках — ООО «Титан-КВС» более 614 млн рублей долга по обязательствам «Винно-коньячного завода «КВС». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Хогарт Уильям. Суд. 1758

В целом с застройщика было взыскано по договорам о предоставлении банковских гарантий 614 055 995 рублей 86 копеек, из которых по договору от 2017 года — 411 481 019,04 рубля, а по договору от 2018 года — 202 574 976,82 рубля.

В основе спора лежали договоры, подписанные банком с ООО «Винно-коньячный завод «КВС». Речь шла о банковских гарантиях для представления в инспекции ФНС по обязательствам по уплате в бюджет суммы акциза. В это же время для обеспечения исполнения обязательств с ООО «Титан-КВС», с которым завод на тот момент был аффилирован через владельца, были заключены договоры поручительства. По ним застройщик нёс солидарную ответственность по этим долгам.

Во время слушаний по иску банка ООО «Титан-КВС» пыталось ссылаться на то, что застройщик «не вправе применять на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц, в связи с этим у стороны не имелось намерение исполнять соответствующую сделку». Суд отклонил этот довод, сославшись на то, что в момент подписания договора такая норма в законе отсутствовала.

«Обязательства ответчика возникли при заключении договоров поручительства 17.10.2017 и 15.01.2018 г. , до дня вступления в силу федерального закона №478-ФЗ, т. е. до 25 декабря 2018 года», — отметил судья и иск удовлетворил.

Напомним, «Титан-КВС» занимается строительством комплекса комфорт-класса в центральной части Ессентуков. ЖК состоит из двух 12-этажных домов.