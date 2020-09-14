Чита, 14 сентября, 2020, 07:40 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где вновь отмечается рост числа носителей коронавируса, решено расширить коечный фонд для пациентов с COVID-19. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства края Инны Щегловой, уже к 17 сентября в крае будет развёрнуто 645 коек — это почти в два раза больше, чем было до этого времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, всего развернуто 380 коек, из них 365 заполнены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться: на 14 сентября общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 5261 человека, причём 66 из них добавились только за последние сутки. Общее число жертв превышает 60 человек.

Из-за коронавируса ограничительные мероприятия пришлось вводить в десятках школ.