Чита, 14 сентября, 2020, 07:23 — ИА Регнум. С наступлением нового учебного года в Забайкальском крае обстановка с заболеваемостью ОРВИ стала крайне неблагоприятной. Как сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, за последнюю неделю число школьников, болеющих ОРВИ, увеличилось на 229%.

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По её словам, с 1 сентября в 48 образовательных учреждениях вводились ограничительные мероприятия, из них в 37 — из-за коронавируса. В образовательных учреждениях зафиксировано 67 случаев, 39 из них — среди учеников учреждений.

«Две школы закрыты полностью из-за болезни среди преподавателей», — пояснила Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться: на 14 сентября общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 5261 человека, причём 66 из них добавились только за последние сутки.

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Причиной закрытия школ на карантин стали вспышки коронавируса в общеобразовательных учреждениях, расположенных в посёлке Новокручининский и селе Маккавеево Читинского района: SARS-CoV-2 выявлен у семи педагогов.