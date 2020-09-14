Иркутск, 14 сентября, 2020, 06:43 — ИА Регнум. Убедительное лидерство врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева на выборах губернатора Иркутской области прокомментировалаполитический обозреватель regcomment.ru Галина Солонина:

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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»Сегодня можно констатировать один очевидный факт: Иркутская область, с 2010-го (с выборов мэра Иркутска) дрейфовавшая в сторону «красного пояса» и все эти годы демонстрировавшая высокую политическую протестность, изменила свои политические предпочтения. КПРФ просчиталась, полагая, что население будет голосовать за кандидатов, исходя из места их рождения, а не компетентности. Основной политический месседж коммунистов сводился к тому, что «нужно прокатить врио губернатора — «варяга».

Команда Игоря Кобзева избрала верную стратегию, демонстрируя позитивную повестку, связи с федеральным центром, с местными элитами и отказавшись от использования грязных технологий. Коммунисты, напротив, переборщили с их использованием, что вызвало отторжение у избирателей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал edroirk поделился наблюдением: «Иркутский избиратель — не красный и не синий. Он — прагматичный».

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По итогам обработки более 95% протоколов врио губернатора Игорь Кобзев набрал в свою поддержку 60,58% голосов. За него проголосовали 351 063 избирателя. Его ближайший конкурент — депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) получил 25,79% (149 461 избиратель). Голосование проходило при явке более 30%.