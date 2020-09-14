Иркутск, 14 сентября, 2020, 05:46 — ИА Регнум. На выборах главы Приангарья врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам обработки более 95% протоколов набрал в свою поддержку 60,58% голосов. За него проголосовали 351 063 избирателя.

ИА REGNUM Выборы

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Что касается других кандидатов, то его ближайший конкурент — депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) получил 25,79% (149 461 избиратель). Остальным — Андрею Духовникову (ЛДПР), Ларисе Егоровой («Справедливая Россия») и Геннадию Щадову (КПСС) — поддержку оказали менее 5% от числа проголосовавших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование проходило при явке более 25%. В первый день наблюдалось большое количество фейков о якобы произошедших нарушениях.