Новосибирск, 14 сентября, 2020, 05:23 — ИА Регнум. На Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска установили мемориальный объект в виде пятиконечной звезды — «Звезда памяти». Мемориал открыт в память перед заслугами людей, которые подарили миру Великую Победу, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Мэрия Новосибирска «Звезда памяти» появилась в Кировском районе Новосибирска

«Почетная миссия открытия и возложения цветов к мемориальному объекту была предоставлена ветерану Великой Отечественной войны 1941−1945 годов Владимиру Кузнецову», — уточнили в городской администрации.

Отметим, что на мемориальном объекте размещена надпись: «В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки…». «Звезда памяти» установлена на средства гранта в рамках патриотического проекта «Чтобы помнили».