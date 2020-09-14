Биробиджан, 14 сентября, 2020, 03:55 — ИА Регнум. На прошедших в единый голосования 13 сентября досрочных выборах губернатора Еврейской автономной области победил кандидат от «Единой России» бывший сенатор, врио главы региона Ростислав Гольдштейн, за него проголосовали 76 274 избирателя, или 82,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

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Кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин на прошедших выборах набрал 7,06% голосов избирателей. Кандидата от «Коммунистической партии социальной справедливости» Александра Крупского поддержали 4,28% избирателей. За кандидата от партии «Родина» Бориса Тихонова проголосовали 2,14%. И баллотировавшийся на выборы от «Патриотов России» Роман Куземский набрал 1,27% голосов избирателей.

Наибольшей поддержкой избирателей на прошедших выборах Ростислав Гольдштейн заручился в Смидовичском районе — за него проголосовали 90,73% избирателей.

Отметим, что на прошедших выборах губернатора в Еврейской АО фиксировалась рекордная явка — в голосовании приняли участие 75,67% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших досрочных выборах губернатора Камчатского края победу одержал врио главы региона самовыдвиженец Владимир Солодов. За него проголосовали 80,51% избирателей.