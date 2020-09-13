Ярославль, 13 сентября, 2020, 23:58 — ИА Регнум. По предварительным результатам внеочередных выборов депутата Государственной думы по избирательному округу №194, новым представителем Ярославской области в законодательном собрании страны становится кандидат от «Единой России» олимпийский чемпион в составе сборной страны по хоккею Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко

Согласно опубликованным данным, за Коваленко отдали голоса 40,36% избирателей, принявших участие в выборах. Основной соперник Коваленко по избирательной кампании — выдвинутый «Справедливой Россией» экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын — получил 34,97% голосов. 11,57% избирателей поддержали кандидата от КПРФ Елену Кузнецову, 3,9% — представителя «Яблока» Олега Виноградова.

Победа Андрея Коваленко не абсолютна. Выборы в областном центре он проиграл Анатолию Лисицыну, лишь во Фрунзенском районе Ярославля он смог на 2% опередить своего основного соперника. Лучший результат кандидат от «Единой России» получил по итогам дистанционного электронного голосования — 51,67%.

Явка на выборах составила 22,8%.