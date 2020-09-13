Калуга, 13 сентября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. В Калужской области в 20:00 13 сентября завершился единый день голосования на выборах губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gtrk-kaluga.ru В Калужской области завершилось голосование на выборах губернатора

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По данным областного избиркома, по состоянию на 18:00 в регионе проголосовали 33,82% избирателей. К закрытию 728 участковых избирательных комиссий процент проголосовавших избирателей существенно не изменился. Наилучшая явка отмечена в сельских районах области. Традиционно хуже голосовали в крупных городах: в Обнинске и Калуге. В ходе выборной кампании и трёхдневного голосования серьезных жалоб и нарушений не выявлено.

В настоящее время на всех избирательных участках начался подсчёт голосов в присутствии общественных наблюдателей и представителей аккредитованных СМИ.