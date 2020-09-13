Ярославль, 13 сентября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ярославцы победили со счетом 2:1.

ХК «Локомотив» Андре Петерссон

Победный дубль в игре на счету шведского форварда «Локомотива» Андре Петерссона. Обе шайбы она забил в первом периоде, отличившись в равных составах и в большинстве. Это первые голы шведского нападающего за «Локомотив».

"Тяжелый для нас матч был. Первый период получился, могли еще забить. Со второго периода было сложно контролировать шайбу, допускали ошибки. Я бы не сказал, что команда успокоилась. «Трактор» добавил в контроле шайбы. Не получался быстрый переход из обороны в атаку», — сказал после матча главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка.

«Трактор» отыграл одну шайбу во втором периоде, забил Виталий Кравцов. В третьем периоде счет не изменился.

«Пропустили быстрые два гола. Выправили игру, забили гол в большинстве. Не хватило гола в равных составах. Моменты создаем, но везение отворачивается от нас», — отметил после матча и.о. главного тренера «Трактора» Равиль Гусманов.

Лучшим игроком матча признан вратарь «Локомотива» Илья Коновалов, отразивший 31 бросок по своим воротам.