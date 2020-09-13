К 18:00 на выборах главы Чувашии проголосовало более половины избирателей
Чебоксары, 13 сентября, 2020, 19:18 — ИА Регнум. В Чувашии за два часа до окончания выборов свой гражданский долг на выборах главы республики выполнили более половины избирателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.
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Говоря об участии избирателей, руководитель ведомства констатировал, что «в принципе тенденция сохранилась».
Напомним, на предыдущих выборах главы Чувашии, которые прошли в 2015 году, к 18:00 часам явка в республике составила 49,94%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проходят выборы главы республики, а также выборы в органы местного самоуправления. Всего на территории республики будет замещено 3386 мандатов. 11−12 сентября в рамках досрочного голосования свой выбор сделали 35,49% избирателей. 13 сентября — основной день голосования.