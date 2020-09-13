Кострома, 13 сентября, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В единый день голосования в России открылось более 56 тысяч избирательных участков, 552 из них заработали в Костромской области. Корреспондент ИА REGNUM побывал на нескольких избирательных участков Костромы, чтобы увидеть, как жители «колыбели Романовых» выбирают губернатора и депутатов областной и городской дум седьмого созыва.

Наталья Диева ИА REGNUM Голосование с использованием КОИБ

На избирательном участке No191, расположенном в Костроме на улице Ленина нет большого ажиотажа: справочная информация висит на стендах, на входе дежурит сотрудник полиции, посетителям измеряют температуру, предлагают надеть маски и одноразовые перчатки. Сотрудники участковой избирательной комиссии заполняют бумаги, помогая пожилым гражданам разобраться в бюллетенях. Шесть наблюдателей внимательно следят за ходом голосования. Председатель УИК Мария Голубева полагает, что наблюдатели излишне усердны в своей деятельности и осуществляют «ежесекундный надзор» за комиссией.

Наталья Диева ИА REGNUM Электронные градусники 13 сентября — обязательный атрибут на каждом участке

На входе в каждый УИК дежурит сотрудник полиции

Наталья Диева ИА REGNUM Члены избирательной комиссии в защитных костюмах

«Очень тяжело, когда наблюдатели настроены слишком критично, это мешает работать. Некоторые, например, осуществляют видеосъемку там, где это нельзя делать — мы им всё объясняем, разговариваем. Когда за тобой каждую секунду надзирают, это очень напрягает. Тем более, работаем три дня, всё растянуто — у нас на участке более 20 тысяч избирателей, и посещаемость порядка 70%.»

На избирательном участке No 174, находящемся в одном из корпусов Костромского государственного университета в 12 часов не видно юношей и девушек. Как утверждает глава УИК Алевтина Ильчевская, «голосующая молодёжь» к этому времени ещё просто не проснулась. Посещаемость неравномерная — в какие-то моменты в небольшом помещении нет избирателей, но спустя 15 минут оно вновь наполняется людьми, жаждущими получить бюллетень.

Наталья Диева ИА REGNUM

«Голосовать идут все — и молодые, и постарше, и бабушки с дедушками. Пенсионеры приходят, как правило, пораньше. Кстати говоря, работы в первые дни (11 и 12 сентября — ИА REGNUM) было не меньше. Конечно, физически когда все растянуто гораздо тяжелее работать. Но, к счастью, избиратели и наблюдатели у нас адекватные», — сказала Ильчевская.

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у пришедших на участки — по какому принципу они выбирали кандидатов и партии и на какие изменения в жизни они надеются после выборов?

Наталья Диева ИА REGNUM На избирательные участки костромичи приходят семьями

Жительница Костромы Татьяна:

«Я собирала информацию о кандидатах в газетах и интернете. Выбирала тех, кто показался мне наиболее справедливым. Я считаю, что голосование в один день не очень правильно, могут быть фальсификации. В честные выборы я не очень верю, потому что раньше сама сидела в комиссии УИК. Думаю, что после выборов изменений в жизни никаких не будет. Перед каждыми выборами обещают очень много, а остаётся от этого очень мало. Но если я не проголосую, то кто-то может сделать это за меня»

Наталья Диева ИА REGNUM Не все избиратели закрывают кабинки во время заполнения бюллетеня

Анастасия, 22 года:

«Я смотрела дебаты и агитационные материалы, которые попали в почтовый ящик. Смотрела, какие проблемы освещаются кандидатами. По-моему, настоящий кандидат должен говорить о том, что касается каждого. Трёхдневное голосование чревато фальсификациями. В один день за всем легче уследить, чем в три».

Владимир:

«Выбирал тех кандидатов и партии, которые говорят и думают про простых людей. А нынешний формат голосования мне нравится — за три дня избирателю легче выкроить время, чтобы прийти на участок».

Алексей, 53 года:

«Для меня принципиален вопрос пенсионного возраста. У меня стаж больше 20 лет, а меня заставили работать ещё 5 лет. У меня здоровья уже не осталось — я рос в 1990-е годы, когда ничего не хватало. Важно, чтобы партии и кандидаты говорили об этом. А губернатор должен быть не из директоров, командиров и банкиров, а как можно ближе к народу — такого и выбрал».

На участках избирателям предлагают маски и одноразовые перчатки

Владимир Михайлович, пенсионер:

«Мне не хочется, чтобы у нас в стране повторились события Белоруссии. Я голосовал за ту партию, которая этого бы не допустила. Меня интересуют кандидаты, которые в основу государства поставили бы семью, народ, село, честь и совесть. Я с молодежью разговариваю, а они мне говорят: «зачем нам Родина, которая не заботится о нас?». Мне хотелось бы, чтобы у них не было повода так говорить».

Наталья Диева ИА REGNUM УИК No191, город Кострома

Лариса и Алексей, семейная пара:

«Стопроцентного доверия результатам выборов нет. Мы хотим, чтобы после выборов решился вопрос с рабочими местами, которых не хватает, чтобы дороги делали нормальные — не только в центре, но и во дворах. Одна из партий нам тут перед выборами во дворе насыпала асфальтную крошку вперемешку с землёй, а в соседнем дворе эту крошку вообще с травой перемешали. Что-то для людей должно делаться нормально, и не только перед выборами»

Пенсионерка:

«Губернатора я выбрала, а бюллетень с партиями перечеркнула! Все забыли рабочих пенсионеров! В Москве вот были выплаты пенсионерам на изоляции, а у нас — нет. Если уж давать, то всем. Чем мы хуже всех остальных? Мы тоже хотим нормально жить!»

Наталья Диева ИА REGNUM Работа волонтёров ВЦИОМ

Александр:

«Для меня самое важное — стабильность. Меня удовлетворяет существующее положение вещей. Эти выборы безусловно значимы, поскольку на международной арене происходит много событий, и только одна партия способна держать стабильность под контролем. После выборов я надеюсь на продолжение стабильности, и дополнительные финансовые потоки из федерального центра в Костромскую область по жилищным и социальным программам».

Ольга Владимировна, пенсионерка:

«Допустим, каждый день вы готовите суп. Это надоедает, правда? Хочется что-то изменить. И так же и в государстве хочется что-то изменить. Я бы вам сказала, что меня не устраивает, но у меня времени нет — суп в скороварке дома на плите стоит»

Голосование в Костромской области завершится в 20.00 13 сентября.