Кострома, 13 сентября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Явка на голосовании в Костромской области на 15:00 13 августа составила 27,9%. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России. Мнение высказали более 145 тысяч жителей региона, имеющих право голоса.

Наталья Диева ИА REGNUM

Активнее всего голосуют жители северо-восточных районов области. В Вохомском районе к трём часам дня проголосовало 39,08% от общего количества избирателей. В Шарьинском районе на участки пришли 38.95% избирателей. Самая низкая явка — 20,35% наблюдается в Шарье.

Напомним, в Костромской области проходят более 100 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и выборы депутатов Костромской областной думы. На территории региона работают 552 избирательных участка, голосование завершится в 20.00 13 сентября. Общее количество избирателей в регионе — 522 112 человек.