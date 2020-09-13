Чебоксары, 13 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Моргаушском районе Чувашии на избирательный участок пришла 104-летняя Неонила Степановна Белова, которая проголосовала на региональных и муниципальных выборах. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Cap.ru 104-летняя Неонила Белова на избирательном участке

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Долгожительница приняла участие в выборах главы республики, депутатов районного Собрания депутатов и депутатов сельского поселения.

«Сегодня — судьбоносный день для нашей республики. Поэтому не могу оставаться дома», — приводят в муниципалитете слова Неонилы Беловой.

Всего в Моргаушском районе насчитывается 51 избирательный участок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии к 15:00 часам явка на выборах главы республики составила около 47%, активность избирателей в зависимости от муниципалитета варьируется от 28,66% до 80%.