Чебоксары, 13 сентября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. В Чувашии к 15:00 часам на выборах главы республики явка составила «уже около 47%». Минимальная активность избирателей отмечена в малых городах, наибольшая — в сельских районах, явка в зависимости от муниципалитета варьируется от 28,66% до 80%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил глава ЦИК республики Александр Цветков. На предыдущих выборах главы Чувашии, которые прошли в 2015 году, к 15:00 часам свой гражданский долг выполнили 40,4% избирателей.

Cap.ru Один из избирательных участков в Чувашии

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По мнению руководителя ведомства, Чувашия по уровню явки по сравнению с другими регионами выглядит «совсем неплохо».

«На 15:00 явка составляет уже около 47%… Мы за 50% к концу дня выйдем», — заявил председатель избиркома.

«Реперные точки, про которые мы постоянно говорим. Лидеры: не сдаёт свои позиции Яльчикский район, который 80% набрал, очень хорошо выглядят Красноармейский и Красночетайский районы — по 74,5%. Малые города — следующая точка: наиболее отстающие в нашем списке — город Алатырь (31,54%), город Канаш (28,66%), город Шумерля (30,02%)», — сказал Александр Цветков.

Было отмечено, что в Новочебоксарске к 15:00 часам проголосовало 31,38% избирателей, в Чебоксарах — 32%.

Напомним, на выборах главы Чувашии, которые прошли в 2015 году, к 15:00 часа явка составляла 40,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике выбирают главу Чувашии. Также проходят муниципальные избирательные кампании, в том числе в городские собрания депутатов Чебоксар и Новочебоксарска.