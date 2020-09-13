Малоярославец, Калужская область, 13 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Результаты выборов в Законодательное собрание Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 в Малоярославце могут быть признаны недействительными. Об этом 13 сентября рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лишённый ранее регистрации в качестве кандидата в депутаты в областной парламент Владимир Заболотский .

Иллюстрация ИА REGNUM Выборы

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По словам Заболотского, 12 сентября в Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции обязал территориальную избирательную комиссию Малоярославецкого района восстановить его регистрацию в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Калужской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15. Одновременно Калужскому областному суду рекомендовано «отменить решение и принять по административному делу новое решение, которым требования истца удовлетворить».

"Конечно этот вопрос будет решаться уже после единого дня голосования и вполне вероятно, что выборы в областной парламент в Малоярославце придётся переголосовывать. Впрочем, не исключено, что областная избирательная комиссия попытается оспорить данное решение в Верховном суде России», — сказал Заболотский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на решение ЦИК России Калужская областная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания жителю Малоярославца Сергею Кременёву. Также малоярославчанину Владимиру Заболотскому областным судом отказано в удовлетворении его жалобы на решение одной из политических партий о снятии его с выборов в качестве кандидата в депутаты в региональный парламент.