Оренбург, 13 сентября, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области на выборах муниципальных депутатов и депутата Заксобрания по одному округу 13 сентября по состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) средняя явка составила 16,6% электората. Свой гражданский долг на избирательных участках выполнили более 250 тыс. человек, сообщает регионально отделение «Единой России», ориентируясь на информацию, представленную наблюдателями от партии.

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По показателю явки лидируют Бугурусланский (29,9%) и Северный (33,3%) районы, а также Медногорск (28,5%). В Оренбурге явка составила 15,8%, проголосовало более 65 тысяч избирателей.

Напомним, на территории Оренбуржья выбирают депутатов 460 городских и сельских советов. Кроме того, проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания региона по округу № 13. В Оренбуржье замещается 4 354 депутатских мандата, из них 3 567 — в сельсоветах. На депутатские мандаты претендуют 7 448 кандидатов: 1 948 самовыдвиженцев и 5 386 представителей партий.