Калуга, 13 сентября, 2020, 14:34 — ИА Регнум. На выборах в Калужской области к 12:00 проголосовало 26,89% избирателей, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM по данным облизбиркома.

Zskaluga.ru Избирательный участок в городе Людиново

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По активности избирателей в лидерах — Износковский, Юхновский, Мещовский, Мосальский, Медынский и Хвастовичске районы. В этих муниципалитетах уже проголосовали более 50% избирателей. Традиционно низка активность в Обнинске, где пока проголосовали 15,66% избирателей.

Для голосования на каждого избирателя приходится по пять бюллетеней: один для голосования за губернатора, два — за депутатов Законодательного собрания по одномандатному и партийному спискам и ещё два — для выборов депутатов представительных органов местного самоуправления.