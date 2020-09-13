Челябинск, 13 сентября, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В Челябинской области явка на выборы к 14:00 по местному времени составила 26,26%. Об этом сообщает избирком региона.

Zs74.ru На избирательном участке. Челябинская область

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Всего на голосование пришли 682 993 избирателя. Выборы идут в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−13 сентября в регионе выбирают депутатов Заксобрания. Всего предстоит избрать 60 человек. Кроме того, в некоторых территориях идут местные выборы.