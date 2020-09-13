Чебоксары, 13 сентября, 2020, 12:47 — ИА Регнум. В Чувашии к полудню явка на выборах главы республики достигла 43,5%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.

Cap.ru Избирательный участок в Чебоксарском районе

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По его словам, в основной день проведения выборов за четыре часа голосования «принципиально тенденция не изменялась».

«Конечно, темпы роста явки чуть-чуть замедлились, это заметно и в городах, и в сельских районах. Если по состоянию на 10 утра явка была около 40% и рост был 5% за два часа, то за последние два часа (то есть к 12:00, — прим. ИА REGNUM) рост примерно 3,5%. То есть на данный момент в республике проголосовало порядка 43,5%, в количественном выражении это более 400 тыс. человек», — заявил Александр Цветков.

Напомним, в 2015 году на выборах главы Чувашии к 12:00 часам явка составила 27,88%.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике выбирают главу Чувашии. Также проходят муниципальные избирательные кампании, в том числе в городские собрания депутатов Чебоксар и Новочебоксарска.