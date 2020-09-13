Белгород, 13 сентября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Данные по явке на 10:00 опубликовали в избирательной комиссии Белгородской области. В голосовании приняли участие 41,93% избирателей.

Belduma.ru Выборы. Белгородская область

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Наибольшая явка зарегистрирована в ОИК №18, объединяющей в себе избирателей Ивнянского и Ракитянского районов. Там к 10:00 явка составила 74,63%.

Меньше всего избирателей пришло на участки в одну из шести ОИК Белгорода — 12,76% (ОИК №2).