В Белгородской области на 10:00 проголосовали 41,93% избирателей
Белгород, 13 сентября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Данные по явке на 10:00 опубликовали в избирательной комиссии Белгородской области. В голосовании приняли участие 41,93% избирателей.
Belduma.ru
Выборы. Белгородская область
Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»
Наибольшая явка зарегистрирована в ОИК №18, объединяющей в себе избирателей Ивнянского и Ракитянского районов. Там к 10:00 явка составила 74,63%.
Меньше всего избирателей пришло на участки в одну из шести ОИК Белгорода — 12,76% (ОИК №2).