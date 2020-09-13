Краснодар, 13 сентября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. 48,99% процентов избирателей проголосовали в Краснодарском крае к 10:00 13 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ikkk.ru На избирательном участке. Краснодарский край

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«Общая активность избирателей по Краснодарскому краю на 10 утра составляет 48,99%», — сообщили в избиркоме Кубани.

Всего в регионе 13 сентября проходит 79 избирательных кампаний различного уровня, самая крупная — по выборам губернатора.

Добавим, что на выборах губернатора Краснодарского края в 2015 году явка составила 45,97%.