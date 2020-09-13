Калуга, 13 сентября, 2020, 12:02 — ИА Регнум. На выборах в Калужской области на 10:00 проголосовали 24% избирателей, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Голосование в Обнинске

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Областная избирательная комиссия ожидает активность избирателей в период до 15.00. Голосование проходит на 728 избирательных участках на территории 24 муниципальных районов области и двух городских округов — Калуга и Обнинск. Жители региона выбирают губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления.

Голосование завершится в 20:00.