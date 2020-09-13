Чебоксары, 13 сентября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Чувашии на выборах главы республики лидерами по явке остаются три района, где свой гражданский долг выполнили более 70% избирателей. В Чебоксарах проголосовало 30% избирателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.

Cap.ru На избирательном участке в Яльчикском районе

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Подводя итоги голосования на 10:00 часов 13 сентября, председатель избиркома отметил, что за два часа явка «повысилась в среднем примерно на 5%», не став называть общую цифру по региону.

«Лидеры остались те же самые. К Яльчикскому району, у которого явка уже более 77%, подтягиваются Красноармейский и Красночетайский районы, которые вышли на 70%. Отстают города, но они тоже подтягиваются: город Канаш и Шумерля — соответственно по 26% и 27%. Город Чебоксары вышел за 30%, это хороший результат», — заявил Александр Цветков.

Напомним, в 2015 году на выборах главы Чувашии за два часа явка составила 14,22%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проходят выборы главы республики, а также выборы в органы местного самоуправления. Всего на территории республики будет замещено 3386 мандатов. 11−12 сентября в рамках досрочного голосования свой выбор сделали 35,49% избирателей, 13 сентября — основной день голосования.