Москва, 13 сентября, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по состоянию к 11:00 по московскому времени на избирательных участках в 83 субъектах Федерации реально присутствовали более 150 тысяч наблюдателей, кроме того, на участках работают 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, которые обладают всеми правами наблюдателей. Об этом Памфилова сказала сегодня, 13 сентября, в информационном центре ЦИК.

Cikrf.ru В ЦИК России

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«На данный момент реально присутствовали более 150 660 наблюдателей, плюс к ним 55 тыс. членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они обладают всеми правами наблюдателей», — сказала Памфилова.

Она добавила, что в среднем на каждый участок приходится по три-четыре наблюдателя. Всего в России в Единый день голосования открылись более 56 тысяч избирательных участков.