Калуга, 13 сентября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 37 человек за последние сутки, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Admobninsk.ru В лаборатории

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 472 положительных теста, 1 тыс. 180 человек находятся на лечении, 7 тыс. 221 человек выздоровел, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (294), в Обнинске (128), в Людиновском районе (118), в Боровском районе (108), в Жуковском районе (71) и в Дзержинском районе (65).