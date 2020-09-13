Явка на выборах главы Чувашии к 10 часам превысила 40%
Чебоксары, 13 сентября, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Чувашия на выборах главы республики показывает «хороший результат» по явке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил председатель ЦИК республики Александр Цветков.
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Выборы в Чувашии
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Глава избиркома назвал предварительные результаты по явке избирателей на 10 часов.
«За два часа, которые прошли с сегодняшнего открытия избирательных участков, явка повысилась в среднем примерно на 5%. Пять процентов за два часа — это хороший результат», — сказал председатель регионального избиркома.
Напомним, за два дня досрочного голосования, которое шло 11 и 12 сентября, явка в Чувашии составила 35,49%. Таким образом, с учётом названных данных, явка на выборах главы республики перевалила за 40%.
Напомним, в Чувашии выбирают главу республики, также проходят выборы в органы местного самоуправления.