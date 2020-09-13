Иркутск, 13 сентября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Иркутской области, где сегодня, 13 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, по состоянию на 15:00 местного времени явка составила 25,95%. Свой выбор сделали 483 458 человек.

Irkutsk.izbirkom.ru Участок для голосования. Иркутская область

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12:00 местного времени явка составляла 20,3%, в общей сложности проголосовали уже 378 104 человека.

На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).