Ханты-Мансийск, 13 сентября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. В Югре депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа 13 сентября 2020 года переизбрали губернатором региона Наталью Комарову. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

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За кандидатуру Натальи Комаровой, выдвинутой партией «Единая Россия», отдали голоса 29 из 38 парламентариев. Остальные голоса достались её соперникам — Михаилу Сердюку («Справедливая Россия») и Алексею Савинцеву (КПРФ).

Наталье Комаровой 64 года. Она является единственным в России женщиной-губернатором, руководит Югрой с 2010 года. Сперва была назначена на пост губернатора Югры в 2010 году тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. С возвращением непрямых выборов была избрана на пост главы ХМАО в 2015 году. Тогда за нее свои голоса отдали три четверти депутатов регионального парламента.

Церемония инаугурации губернатора ХМАО состоится сегодня в 15:00 по местному времени (13:00 мск) в Ханты-Мансийске.