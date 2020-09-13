Барнаул, 13 сентября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа, в Единый день голосования, члены Общественной палаты города Барнаула продолжили объезд избирательных участков в качестве общественных наблюдателей на довыборах депутата Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по одномандатному избирательному округу №26. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии со ссылкой на слова председателя Общественной палаты Владимира Лопаткина, мобильная группа общественных наблюдателей за неделю посетила все избирательные участки и не по одному разу. Замечаний к работе участков практически не было. Помещения для голосования оформлены надлежащим образом, все противоэпидемиологичекие меры соблюдаются.

Мэрия Барнаула Выборы в Барнауле

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Также сегодня избирательные участки посетили депутаты Барнаульской гордумы и АКЗС.

Иван Огнев отметил, что атмосфера на избирательных участках позитивная — и члены избирательных комиссий, и наблюдатели настроены на работу. Избиратели идут на участки, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Сергей Писарев проголосовал сам и отметил, что голосовать нужно обязательно:

«Сегодня влияние общественности на происходящее в городе заметно возрастает. Нужно проявлять политическую сознательность и обязательно приходить, и принимать участие в выборах. Барнаульцы должны понимать, что представлять наши интересы должны только люди, которые этого достойны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября 2020 года, в решающий день единого голосования, в Алтайском крае проходят дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого законодательного собрания по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (часть Октябрьского района города Барнаула), № 31 (город Бийск) и выборы в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях различного уровня.