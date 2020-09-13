Биробиджан, 13 сентября, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября на досрочных выборах губернатора фиксируется рекордная явка избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Jewish_aut.izbirkom.ru Избирательный участок. Еврейская автономная область

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По данным на 15:00 по местному времени (07:00 мск) в ЕАО в выборах губернатора приняли участие 66,87% избирателей.

Активнее всего голосуют жители Смидовичского района — 81,52%.

В 2015 году на выборах губернатора Еврейской АО явка избирателей на 15:00 составляла 23,09%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в единый день голосования явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 15:00 по местному времени (06:00 мск) составила 32,8%.