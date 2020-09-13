Черкесск, 13 сентября, 2020, 10:14 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии сегодня, 13 сентября, проходит заключительный день голосования по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований республики. Ровно в 08:00 открылись все 93 избирательных участка. Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил, сообщили в центризбиркоме республики.

Karachaev-cherkess.izbirkom.ru На избирательном участке. Карачаево-Черкесия

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Всего в Карачаево-Черкесии проходят 48 избирательных кампаний. Жителям населенных пунктов в семи районах — Абазинском, Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Ногайском, Прикубанском, Усть-Джегутинском и Хабезском — предстоит выбрать 364 депутата местных советов.

За ходом голосования будут следить 558 наблюдателей, направленных общественной палатой Карачаево-Черкесии. Они присутствуют на самих избирательных участках и при голосовании «на дому» и на придомовых территориях.