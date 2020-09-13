Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Явка избирателей в единый день голосования 13 сентября на досрочных выборах губернатора Камчатского края на 18:00 по местному времени (09:00 мск) превысила 35%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Kamchatka_krai.izbirkom.ru Подсчёт избирательных бюллетеней. Камчатский край

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За два часа до закрытия избирательных участков в выборах губернатора Камчатки приняли участие 35,5% избирателей.

В сравнении с 2015 годом явка в этом году немного выше. Тогда в выборах губернатора к 18:00 приняли участие 28,09% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области в единый день голосования явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила 62,79%.