Калуга, 13 сентября, 2020, 09:50 — ИА Регнум. На выборах в Калужской области за два дня досрочного голосования на избирательные участки пришли около 23% избирателей, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком.

Zskaluga.ru Голосование. Калужская область

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Наиболее активны жители Хвастовичского и Жиздринского районов, где проголосовали почти 50%, включенных в списки избирателей. В Медынском, Износковском, Мосальском районах явка составила более 40%. Менее активны избиратели в Калуге и Обнинске, где явка немного меньше 20%

Напомним, на выборы губернатора Калужской области выдвинуты шесть кандидатов, на выборы в региональный парламент — 1006 кандидатов. Голосование проходит на 728 избирательных участках и завершится в 20:00 13 сентября.