Пермь, 13 сентября, 2020, 09:19 — ИА Регнум. В Пермском крае средняя явка избирателей на губернаторских выборах по состоянию на 10:00 по местному времени (08:00 мск), включая результаты досрочного голосования 11 и 12 сентября, составляет 24,5%. На избирательные участки пришли 488 669 человек, чтобы выразить свою гражданскую позицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Zsperm.ru Голосование. Пермский край

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Наибольшая активность избирателей отмечена в Косинском (53,54%), Юсьвинском (49,11%) и Кишертском (49,11%) муниципальных округах. Пассивно ведут себя избиратели в Березниках (12,18%), Александровске (14,61%) и Краснокамске (17,07%).

По данным краевой Общественной палаты, голосование проходит без серьезных нарушений. Обоснованных жалоб в избирательную комиссию Пермского края не поступало.

Напомним, на территории Прикамья 13 сентября завершаются выборы губернатора, довыборы депутатов Законодательного собрания Пермского края по трем округам, а также 23 кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

В списки избирателей включены почти 2 млн человек. Около 16 тыс. членов избирательных комиссий задействовано в организации голосования.