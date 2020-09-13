Чебоксары, 13 сентября, 2020, 09:11 — ИА Регнум. В Чувашии в среднем по республике явка по итогам двух дней досрочного голосования составила почти 35,5%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.

Gcheb.cap.ru Голосование. Чебоксары

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

По его словам, 13 сентября в республике открылись все 1156 избирательных участков.

«Но, в отличие от предыдущих выборов, мы начинаем не с нуля: прошло два дня досрочного голосования, и в некоторых муниципалитетах проголосовало более половины избирателей», — сказал председатель ЦИК Чувашии.

Цветков сообщил, что в целом по республике явка на выборах составила 35,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 и 12 сентября в Чувашии прошло досрочное голосование, в первый день явка составила 19,52% избирателей. 13 сентября — основной день голосования.

Напомним, в Чувашии проходят выборы главы республики и выборы в органы местного самоуправления. Всего будет замещено 3,4 тыс. мандатов.