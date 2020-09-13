Псков, 13 сентября, 2020, 08:31 — ИА Регнум. В Псковской области в единый день голосования 13 сентября проходят выборы главы Себежского района, депутатов районных Собраний, а также выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях.

Sobranie.pskov.ru На избирательном участке. Псковская область

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Для избирателей открыты 467 избирательных участков, они будут работать с 8 до 20 часов. Досрочное голосование, как известно, проходило 11−12 сентября.

По данным избирательной комиссии Псковской области, в общей сложности в регионе в этот раз организовано 114 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов.

«На все виды выборов заявились 2 114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области», — говорится в сообщении на сайте областного избиркома.